Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш призвал усилить санкционное давление против России и начать работу над 14-м пакетом санкций, дополняющим запрет на экспорт и транзит сырья, используемого в российской военной промышленности, в том числе марганцевой руды и оксида алюминия, а также запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции.

Партии, образующие правительственную коалицию, считают, что этот вопрос необходимо срочно решить на уровне ЕС, заявила в понедельник премьер-министр Эвика Силиня (СП).

Пока марганцевая руда не признана продуктом двойного назначения, к которому будут применяться санкции ЕС, поэтому Латвия работает над тем, чтобы добиться признания такого факта.

Министр экономики Виктор Валайнис, в свою очередь, заявил,

что после достижения соглашения на уровне ЕС придется также работать над компенсационными механизмами для латвийских предприятий.

Кроме того, министр сообщения Каспарс Бришкенс напомнил, что ранее он уже призывал транспортную отрасль максимально сократить сделки с Россией, а в идеале — расторгнуть с российской стороной все связи.

Силиня отметила, что следует также начать дискуссию с коллегами из ЕС о том, как Евросоюз видит торговлю с Россией и Беларусью в долгосрочной перспективе в ситуации, когда мы все чаще говорим о существовании нового "железного занавеса". По мнению премьер-министра Латвии, ЕС должен принять решение о прекращении притока финансовых средств в казну авторитарных режимов России и Белоруссии.

На вопрос, может ли сама Латвия принять решение о том, что ни VAS Latvijas dzelzceļš (LDz), ни его дочерние предприятия не будут перевозить марганцевую руду, Силиня подчеркнула, что наиболее эффективным решением являются санкции на уровне ЕС.

Премьер-министр также заявила, что ранее поручила Министерству сообщения, Минфину и Минэкономики подсчитать, во сколько обойдется Латвии прекращение транзита соответствующих грузов в Россию и Беларусь.

Также Силиня подчеркнула, что политики уже призывали и продолжают призывать бизнесменов прекратить любой вид бизнеса в России. Правительство готово выступить с инициативой о созданию различных платформ сотрудничества с европейскими странами для поиска новых рынков.

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