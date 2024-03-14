В четверг, 14 марта, большинство депутатов Сейма решило принять к рассмотрению проект решения "О мероприятиях прекращения экономического сотрудничества Латвийского государства со странами-агрессорами — Россией и Беларусью", инициированный оппозиционным "Объединенным списком". Фактически поводом для подачи проекта стала информация о том, что через Латвию в условиях войны в Украине переваливается и экспортируется в Россию марганцевая руда, используемая в военной промышленности. В то же время международные санкции не запрещают поставки марганцевой руды в Россию.