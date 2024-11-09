На этой неделе в Литве заочно были осуждены бывшие владельцы банка Snorаs Владимир Антонов и Раймондас Баранаускас. Обоих приговорили к 10-ти годам лишения свободы. Однако, возможно, Антонова уже нет в живых. Российские СМИ сообщали, что он в конце прошлого года был похищен и убит. Заявление с просьбой признать его умершим получил и Вильнюсский окружной суд.
Деятельность банка Snorаs была остановлена в ноябре 2011 году, когда стало ясно, что его владельцы могли растратить имущество банка. Через 13 лет Вильнюсский окружной суд констатировал, что Антонов и Баранаускас растратили больше 0,5 млрд.
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