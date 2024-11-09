На этой неделе в Литве заочно были осуждены бывшие владельцы банка Snorаs Владимир Антонов и Раймондас Баранаускас. Обоих приговорили к 10-ти годам лишения свободы. Однако, возможно, Антонова уже нет в живых. Российские СМИ сообщали, что он в конце прошлого года был похищен и убит. Заявление с просьбой признать его умершим получил и Вильнюсский окружной суд.