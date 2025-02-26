"Мне кажется, сейчас нам, конечно, нужно продолжать снижать процентные ставки. Но давайте смотреть на дискуссию и на то, что происходит в мировой экономике, что происходит в США, а затем будем действовать шаг за шагом", — сказал президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в программе Spried ar Delfi.

Комментируя прогнозы главы Банка Литвы Гедиминаса Шимкуса о том, что ЕЦБ может до конца года еще трижды снизить ставки, Казакс сказал, что "не стал бы заходить так далеко, потому что мы не знаем, что скажет Трамп завтра". Заявления президента США могут либо способствовать росту инфляции, в результате ставки не будут снижены, либо замедлить экономику, и в этом случае снижение ставок должно быть еще быстрее.

"Давайте держать глаза открытыми и наблюдать за тем, что происходит. (..) Направление ставок на данный момент, по-моему, по-прежнему ясное, и они снижаются, но как именно, во многом зависит от того, что будет делать Трамп", — сказал Казакс.

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