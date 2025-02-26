Штраф за превышение скорости до 10 км/ч. Как эту идею оценивают в Сейме?
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Во вторник, 25 февраля, Кабинет министров рассмотрел доклад Министерства сообщения с оценкой реализации Плана обеспечения безопасности дорожного движения на 2021–2027 годы. Этот документ стал прощанием и завещанием со стороны уходящего министра Каспарса Бришкенса. Предлагается сильно ограничить скорость в отдельных местах и чаще изымать автомобили у недобросовестных водителей.

Перед презентацией доклада уходящий министр транспорта Каспарс Бришкенс заявил, что этот отчет - результат полутора лет работы его команды. Он пожелал, чтобы безопасность дорожного движения вошла в число главных приоритетов его последователя.

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