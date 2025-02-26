Суд назначил матери прокремлевского активиста Букайна третий по величине залог в истории Латвии

Суд назначил третий по величине залог в истории латвийских судов и несколько дополнительных мер пресечения матери прокремлевского активиста, представителя "Антифашистов Прибалтики" Станислава Букайна. Светлана Букайне обвиняется в содействии похищению своей внучки и вывозе ее в Россию, сообщили порталу Delfi в Судебной администрации.

Портал Delfi уже рассказывал, что летом прошлого года прокремлевский активист и член "Антифашистов Прибалтики" Станислав Букайн бежал из Латвии на SUP-доске, похитив пятилетнюю дочь Монику. Букайн остался в России, а бывшей жене Букайна удалось вернуть похищенную Монику - за нее ходатайствовал МИД Латвии.

По делу были задержаны два человека. Прозвучали версии, что это родители Букайна, которые помогли похитить маленькую Монику.

Мать девочки высказала Delfi свои опасения: несмотря на запрет для бабушки приближаться к ней и ее дочери, есть опасения, что сценарий похищения девочки в Россию третьими лицами может повториться. Подробнее об этом читайте здесь.

Как сообщила порталу Delfi во вторник представитель Судебной администрации Инара Макарова, Рижский городской суд, рассматривая вопрос о применении меры пресечения в виде залога к обвиняемой бабушке Светлане Букайне, применил дополнительные меры безопасности в случае внесения залога в 200 000 евро - запрет на выезд из страны, приближение к определенным лицам и месту их проживания.

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