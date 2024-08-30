Хотя шумиха вокруг этого дела несколько поутихла, уже в течение месяца латвийские ответственные органы предпринимают усилия по возвращению в Латвию пятилетней Моники Букайны, которую ее отец, находящийся под следствием прокремлевский активист Станислав Букайн, вывез в Россию, переплыв границу на сапброрде. В МИД Латвии порталу Delfi рассказали, что от России получено устное подтверждение, что девочка в безопасности, а также подано несколько официальных нот протеста.

Дело по данному инциденту возбудили как Госполиция, так и Госпогранохрана, мужчина с ребенком были объявлены в международный розыск, а два человека были задержаны, а затем помещены под арест по подозрению в содействии похищению ребенка. Оба они до сих пор находятся под стражей - Рижский окружной суд оставил меру пресечения в силе.

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