Теперь, когда все уже успели навешать друг на друга ярлыки "кремлинов" и выложить шевроны с латвийским флагом, возможно, пришло время пошагово восстановить последовательность событий в так называемом вопросе с памятником в Огре и объяснить, как ситуация дошла до того, что в обществе распространились слухи и возмущение запретом на шеврон с латвийским флагом.
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