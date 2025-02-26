Теперь, когда все уже успели навешать друг на друга ярлыки "кремлинов" и выложить шевроны с латвийским флагом, возможно, пришло время пошагово восстановить последовательность событий в так называемом вопросе с памятником в Огре и объяснить, как ситуация дошла до того, что в обществе распространились слухи и возмущение запретом на шеврон с латвийским флагом.