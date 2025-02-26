Delfi из Украины. Мэр Киева Кличко: авторитарность Зеленского, конфликт с Офисом президента, русский язык и "тусовки" киевлян

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью Delfi откровенно рассказал о сложных отношениях с Офисом президента и дал оценку авторитарным тенденциям Владимира Зеленского. Он объяснил, почему считает проведение выборов во время войны контрпродуктивным, высказал отношение к тому, что в Киеве продолжают говорить на русском, и поделился мнением о тех, кто "тусуется" в столице, пока украинские военные находятся на передовой. Также ответил на вопрос, что бы он сказал Путину, если бы была такая возможность.

Многократный чемпион мира по боксу и кик-боксингу в разных версиях Виталий Кличко окончательно завершил спортивную карьеру в 2013 году и стал делать карьеру политическую - на уровне государства и столицы. Был депутатом Верховной Рады. С 2014 года он - мэр Киева. В 2019 году Офис президента Владимира Зеленского инициировал, а правительство поддержало его увольнение с поста. Но уже в 2020 году Кличко успешно переизбрался на позицию городского главы.

Год назад Кличко заявил в прессе, что Украина под руководством Зеленского скатывается в авторитаризм. Он не раз критиковал президента на фоне коррупционных скандалов в Украине, упрекал Офис президента за вмешательство в дела самоуправлений... При этом он выступает против перевыборов главы государства на фоне войны.

Первое, что бросается в глаза, заходя в ваш кабинет, — здесь нет спортивных кубков. Почему вы не разместили их здесь?

Единственное, что связано со спортом в этом кабинете, — это картина о боксе (William George, "The Boxers", 1954 - прим.). Она одна из моих любимых и напоминает о боксе.

Вы завершили спортивную карьеру уже давно...

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