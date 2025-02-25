Что покупают состоятельные люди в Латвии? Самая дорогая проданная в 2024 году недвижимость и кому нужен ВНЖ

В 2024 году в Латвии было совершено как минимум четыре сделки с квартирами стоимостью выше 1 миллиона евро между несвязанными сторонами, тогда как годом ранее - всего одна. Самые дорогие частные дома в прошлом году были куплены в Бабитской волости и Балтезерсе. Такие данные сообщили аналитики инструмента исследования рынка cenubanka.lv. Причем эксклюзивную недвижимость покупают не только иностранцы.

Анализируя данные за прошедший год, cenubanka.lv приходит к выводу, что в целом количество сделок на рынке жилья значительно увеличилось, но на довоенный уровень 2021 года еще не вышли.

Наибольший рост наблюдался в сегменте серийных квартир, доступных широким слоям населения (+8,2 %), но и в новостройках оживление заметно (+2,1 %). Общая стоимость сделок превысила 700 миллионов евро (+6%).

Отдельно cenubanka.lv составила и опубликовала на своем аккаунте в Instagram список самых крупных покупок 2024 года - Топ-10 самых дорогих частных домов и Топ-10 самых дорогих квартир, которые перешли в собственность других лиц.

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