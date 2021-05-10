В этом году живущие за границей латвийцы могут впервые принять участие в выборах в самоуправление. В прошлом самые граждански активные представители диаспоры специально приезжали в Латвию, чтобы отдать голос за определенных претендентов на местную власть. В этом году они могут голосовать по почте, но эту возможность готовы использовать немногие.

Вечером, в день выборов, небольшая группа латышей планирует собраться в Лондоне. В программе — чаепитие, разговоры, но главная причина встречи — совместное ожидание результатов выборов. Главным лакомством станет испеченный опытным пекарем Айгаром Опихтинсом крендель.

Пекарь высшего разряда Опихтинс живет в Лондоне уже 13 лет. Он радовал своей выпечкой жителей разных стран. Но куда бы Опихтинс не отправлялся, он везде отмечал, что он латыш из Добеле. Он считает своим долгом участвовать в выборах в самоуправления. В прошлом году вместе с несколькими соотечественниками он летал в Ригу, чтобы проголосовать по месту жительства. Поскольку Опихтинсу принадлежит недвижимость в Добельском крае, у него есть право голосовать и в своем родном самоуправлении.

Опихтинс один из 238 проживающих за границей латвийцев, которые в этом году впервые подали заявку на участие в выборах в местные самоуправления по почте. На фоне общего количества проживающих за границей латвийцев это немного. В выборах в Сейм тоже участвует больше избирателей — они могут голосовать на участках, обустроенных в посольствах. Критики говорят, что небольшое количество желающих не стоит вложенных средств, но представляющие диаспору организации настроены оптимистично. Они полагают, что в долгосрочной перспективе возможность сохранять связь с Латвией через выборы в самоуправления сыграет позитивную роль.