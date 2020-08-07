"Не наступай на кости", — говорит мне историк и археолог Нормундс Ерумс. В этот момент я балансирую на краю ямы и пытаюсь сфотографировать находящийся в ней прах земгала, жившего в XII веке. Я случайно наступил на прозрачный полиэтиленовый пакетик, где лежат осколки древних человеческих костей. 

Только что Ерумс в одном из земгальских лесов совершил настоящее археологическое открытие — если раньше было известно о традиции кремационных захоронений у куршей, ливов и жемайтов, то систематических свидетельств о погребальных обычаях древних земгалов до этого дня найдено не было.

Эта статья — часть проекта Kapu Tauta. Он о том, что происходит вокруг кладбищ — от ритуалов и традиций до моды и бизнеса. Все статьи на латышском можно прочесть здесь, несколько материалов мы переведем на русский.

Большая часть исследованных археологами погребальных ям уже становилась объектом для охотников за сокровищами, однако одно из кремационных захоронений осталось нетронутым. Древние земгалы лежали под землей 800 лет, в песке, на глубине в пару десятков сантиметров. "Вокруг растут деревья, а на этом могильнике нет ни одного дерева. Почему так? Мистика", — говорит Ерумс. Вместе с пятью коллегами он провел на раскопках этого могильника уже два дня.

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