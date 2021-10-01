Ровно через год, в первую субботу октября 2022 года, в Латвии пройдут выборы в новый Сейм. Предвыборная гонка уже началась: на фоне пандемии, недовольства ограничениями и страха перед прививками за места в парламенте будут бороться как старые, хорошо известные игроки, так и новые популисты и оппозиционеры. Чего ждать от латвийской политики в предвыборный год?

На долю 13-го Сейма пришлись не только тяжелые "ковидные" времена. Парламент этого созыва войдет в историю, как распустивший Рижскую думу Нила Ушакова и сокративший количество самоуправлений в стране со 119 до 43. Кроме того, это самый раздробленный парламент в истории: из 19 из 100 депутатов за три года вышли из состава партий, по спискам которых их избрали.

По закону принимать участие в парламентских выборах имеют право только те партии, которые были учреждены не позже, чем за год до даты выборов. Это значит, что ресурс партийного строительства исчерпан. Однако уже зарегистрированные партии могут формировать альянсы для общего старта на выборах (создавать политические объединения не запрещено).

Новых партий будет три: "Закон и порядок" Алдиса Гобземса, "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса и "Республика" Вячеслава Домбровского и братьев Гиргенсов. Впрочем, новыми эти проекты можно называть весьма условно: там сплошь знакомые лица — в основном осколки расколотой и потерявшей поддержку избирателей партии KPV.LV (Алдис Гобземс, братья Гиргенсы — экс-глава МВД и депутат Сейма) и отколовшиеся от "Согласия" депутаты Сейма Юлия Степаненко, Вячеслав Домбровский, Эвия Папуле, Любовь Швецова.

Все новые политические проекты, естественно, находятся в оппозиции к курсу правительства, но самовыражаются по разному.