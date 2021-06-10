Биография Волдемара Райнса — историка, ученого и подводного археолога — похожа на приключенческий роман. 48 лет жизни он отдал работе под водой. Вряд ли кто-нибудь знает о подводном мире Латвии столько же, сколько Райнс. Но даже он признает, что на сегодняшний день изучена лишь малая часть того, что таят в себе внутренние и внешние воды Латвии. Что же скрывается на дне озер, рек и Рижского залива?

Как археологи узнавали, где и что искать? По-разному. Читали и анализировали документы. Сопоставляли легенды с возможными фактами — что в них вымысел, а что может быть правдой. Нередко о находках сообщали местные жители, наткнувшись на что-то, явно историческое. Иногда "коммерческие" археологи или коллекционеры, найдя что-то интересное, просили Волдемара проверить, действительно ли найденный предмет представляет собой какую-то историческую ценность, — а заодно рассказывали, где нашли.

Надо сказать, что за годы активной деятельности археологам доводилось пересекаться со многими — и с "черными копателями", и с местными жителями, которые далеко не всегда являли собой образец морали, а порой и с откровенными "братками". По подсчетам Волдемара, в то время, когда он сам активно "ходил под воду", в Латвии параллельно с ним, "официальным" археологом-подводником, поисками исторических раритетов занимались — разумеется, нелегально — 26 групп! Поэтому найденное под водой важно было не только найти и сохранить от губительного воздействия среды, но и от краж. Ведь в "лихие 90-е" не было ни каких-то особых ограничений, ни контроля. А исторические находки ценились, и коллекционеры, в том числе из-за рубежа, готовые выложить кругленькую сумму за какую-то редкую вещицу, найденную где-то на затонувшем судне или в толще подводного песка, были всегда.