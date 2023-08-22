24 августа в День независимости Украины благотворительные общества Common Ground и Tavi draugi пригласили бежавших от войны в Латвию украинцев на пикник в Верманском саду. Его инициатором выступил Евгений Чичваркин — бизнесмен, который в 2008 году покинул Россию и выступал против российской агрессии. 21 августа посольство Украины в Латвии на своем аккаунте Facebook опубликовало протестное заявление: недопустимо, чтобы в посвященном Украине мероприятии участвовал гражданин России. Портал Delfi запросил комментарии у Рижской думы, Common Ground и самого Евгения Чичваркина.

"Посольство Украины выступает против проведения любых мероприятий, посвященных Украине с участием граждан России — государства-террориста, развязавшего жестокую войну против Украины, а также выступает против любых действий, в том числе через проведение таких мероприятий, которые направлены на "примирение" украинцев с россиянами, подавляющее большинство которых поддерживает войну России против Украины", — говорится в заявлении посольства Украины, размещенном на их аккаунте Facebook.

Само посольство, в честь Дня независимости Украины в сотрудничестве с организацией Tavi draugi и Рижской думой приглашают своих граждан в тот же Верманский парк 24 августа в 17.00 на бесплатный концерт в поддержку Украины с выступлением украинских и латвийских артистов, сбором денег на ВСУ, палатками с украинской едой и товарами. Завершиться мероприятие должно в 19.00 флеш-акцией "Ланцюг єднання" ("Цепь единства"), в которой все участники объединяются вокруг 30-метрового украинского флага.

Как пишет посольство, оно не возражало против того, чтобы после завершения мероприятия посольства Common Ground провел свой пикник. При этом, по заявлению дипломатического ведомства, уже на этапе подготовки они четко заявили организаторам, что выступают против того, чтобы посвященное Украине мероприятие проводилось с участием граждан России.

"Опубликованная информация о пикнике в Верманском парке полностью противоречит нашим договоренностям с соорганизаторами благотворительного концерта по случаю Дня Независимости Украины, который задолго до появления у Посольства информации об этом пикнике было запланировано провести именно на локации в этом парке", - говорится в заявлении посольства.

В прошлом году пикник с барбекю по случаю Дня независимости Украины Евгений Чичваркин проводил на Андрейсале. По его словам, ожидали человек 250-350 — пришло около тысячи. Сам гриль бизнесмен потом подарил Common Ground. Впоследствии часть денег от благотворительных ужинов Чичваркин неизменно отдавал той же организации. Как позже говорил бизнесмен, большинство участников пикника были благодарны, но "кто-то написал "какие-то сомнительные россияне пиарятся на нашей беде", "подачки от русни"…". Негативной реакции от посольства Украины тогда не было.

25 августа Чичваркин проводит в Юрмале очередной благотворительный ужин в участием Чулпан Хаматовой, за вход на который надо заплатить пожертвование 10 000 евро на счета определенных благотворительных организаций, поддерживающих украинцев. (Телефон для брони (WhatsApp): +44 7503 055505, Катя). Осталось несколько вакантных мест.

Чичваркин: "Мы не будем запинатися (останавливаться)!"