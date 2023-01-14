"Самое страшное — видеть, что сделали с детьми". Как украинские волонтеры ищут трупы возле линии фронта

"Нашу работу делает опасной новейшая российская мина "Охота", которую они используют для минирования трупов", — говорит Алексей Юков, руководитель украинских добровольцев, ищущих останки погибших военных в прифронтовых районах.

Отряды общественной организации "Плацдарм" работают в районе поселка Ямполь Донецкой области, всего в 20 километрах от линии фронта. Они ищут останки погибших на поле боя. До того, как Россия вторглась в Украину, их основная работа заключалась в раскопках на полях сражений Второй мировой войны. Именно "Плацдарм" нашел останки эстонцев из батальона "Нарва", павших в 1943 году во время боев на стороне немцев под Изюмом на востоке Украины, и отправили их на родину.

На данный момент главная цель сотрудников "Плацдарма" — найти тела защитников Украины и доставить их матерям и женам, многие из которых до последнего момента надеются, что их сыновья и мужья находятся в плену у россиян и однажды вернутся домой.

Россия оккупировала Ямполь и его окрестности в конце апреля. Украинским вооруженным силам удалось отбить его 30 сентября. Помимо украинских солдат, волонтеры "Плацдарма" находят останки убитых местных жителей, а также российских военных. По словам волонтеров, забирать с поля боя погибших невыгодно российским офицерам и Министерству обороны, поэтому россиянам проще оставить своих павших товарищей на поле боя.