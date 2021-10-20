"Даже не помню, когда в последний раз давал интервью", — признает после нашего двухчасового разговора Янис Тимма. Позже он прикидывает: прошло около четырех лет. Эти годы были очень разными, но последний стал для Тиммы невероятно трудным. "Эмоционально — самый тяжелый в моей жизни", — говорит он.

Весной 2021 года Янис Тимма покинул Россию, где выступал за "Химки". Буквально сбежал, чтобы как можно быстрее оставить все за спиной. Людей, эмоции, и на тот момент — даже баскетбол.

Во время интервью Янис находится во Флориде — уже шестой год он тренируется там и готовится к началу нового сезона. Где и когда он начнется этой осенью, Янис пока не знает. Два сезона в подмосковных "Химках" — как два совершенно разных опыта: в апреле Янис покинул клуб. Хотя прошло уже полгода, во время разговора становится ясно, что он до сих пор не может спокойно вспоминать о случившемся — из-за разочарования и горького послевкусия предательства.

Каким бы словом ты бы описал прошедший сезон?

Даже не знаю, существует ли такое слово… Этого нельзя описать несколькими словами или предложениями, скорее, это материал для книги. Которую когда-нибудь, может быть, стоит написать, и тогда рассказать действительно все… Когда я берусь за что-то, начинаю что-то новое, у меня обычно есть свой взгляд, чего я хочу добиться. В этом случае я не просто этого не добился, все было разрушено. Все планы, идеи, хорошее, что было сделано и вложено. Эмоционально это был самый сложный год в моей жизни. Раньше мне казалось, что в баскетбольной карьере я прошел так или иначе через все, и меня больше не удивить. Но история с "Химками" заставила меня понять, что в действительности я все еще маленький мальчик, детсадовского возраста… Катастрофа. Возможно, это слово частично описывает этот сезон. Череду этих ошибок и странностей невозможно повторить, даже если постараться.