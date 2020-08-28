Навальный — единственная сила, Собчак — кремлевский спойлер, у Ходорковского — свой путь. Беларусь не факт, что победит без коктейлей Молотова. Евросоюз — сборище вялых рукавов, единственный мужик — Ангела Меркель. Охлобыстин — подвижная психика и всякие вещества. Ефремов — алкоголь добил личность. Брекзит — скорее добро. Из Абрамовича чекисты деньги тянут. Крым могли купить, например. Порошенко собеседовал. Зеленский — предлагал. Антонов спас Ушакова. Гусельников не виноват. У Трампа — гениальный ход. Шведы — красавцы. В Латвии — пить. Но лучше не пить. Российский бизнесмен-беженец в Лондоне Евгений Чичваркин дал интервью порталу Delfi во время отдыха в Юрмале.

- Чаю?! — с порогу предложили мы Евгению Чичваркину, когда в результате многочисленных созвонов все же встретились в закрытом дворике юрмальского кафе Madam Brioš.

- Угу… чайку, — задумчиво отреагировал бизнесмен. Пожалуй, после отравления Навального любой другой оппозиционно настроенный россиянин на этой шутке интервью бы и закончил. Но Чичваркин — фаталист, оптимист и либертарианец. Он за свободу во всем, в том числе, в неуместном юморе и в неудобных вопросах.

О том, что Чичваркин прибыл в Латвию, мы узнали случайно. Он возник из ниоткуда на Рижской биеннале современного искусства Riboca2, затмив собой все экспонаты — совершенно сказочный персонаж в красных сапогах и с лихо закрученными усами. Даже если не знать, кто это, с первого взгляда не остается сомнений: любые людоеды для этого человека не страшнее мыши. Для полноты картины мышь вылезла из-под забора как раз во время во время интервью. "Или это даже небольшая крыска?!" — радостно поприветствовал животное Чичваркин.

Российский бизнесмен Евгений Чичваркин - одна из самых ярких и деятельных фигур оппозиционно настроенной российской эмиграции. Почти 12 лет он живет в Лондоне.

В России он прошел образцово-показательный путь человека новой формации — от торговца свитерами на рынке до основателя компании "Евросеть", ставшей в начале 2000-х крупнейшим сотовым ретейлером в России (филиал этой сети был и в Латвии). В 2008 году Чичваркин вдруг продал компанию и спешно переехал в Великобританию. Как потом объяснил, силовики собирались "отжать" компанию, но ему удалось продать бизнес миллиардеру Александру Мамуту, пусть и за треть цены.

В России на Чичваркина завели уголовное дело «за вымогательство» и потребовали экстрадиции - британские власти провели свое расследование, по итогам которого бизнесмен получил статус беженца. В 2011 году его дело в России закрыли, а полицейские генералы, которых Чичваркин называл организаторами своего преследования, были уволены. Возвращаться на родину бизнесмен не рискнул даже на похороны матери, которую, нашли в в квартире с разбитой головой (по мнению сына — это убийство). Вырученные от продажи "Евросети" миллионы он вложил в новый бизнес — магазин эксклюзивного алкоголя Hedonism Wines и ресторан Hide в престижном лондонском районе Mayfair.

Одной коммерческой деятельностью Чичваркин не ограничивался никогда. В политике он был задействован как непосредственно, так и косвенно. В России был лидером московского отделения оппозиционной партии "Правое дело", с которой после отъезда просил себя не ассоциировать. Четыре года назад он заявил, что будет заниматься позиционированием и брендингом политической организации Михаила Ходорковского "Открытая Россия". Он предлагал свои услуги в качестве министра экономики Украине — и во времена Порошенко, и во времена Зеленского.

Долгие годы Чичваркин финансово поддерживал Алексея Навального, что не мешало ему параллельно активно критиковать установки лидера российской оппозиции. Вскоре после сообщения об отравлении Навального Чичваркин сообщил, что пытался направить в Омск частный самолет с врачом московской клиники им. Бурденко и аппаратурой "более профессионального уровня" .

С Евгением Чичваркиным всегда есть о чем поговорить, а ему всегда есть что сказать. И в своих рассуждениях на любую тему он совершенно бескомпромиссно раздает "панчи" даже самому ближнему кругу, что уж говорить о тех, к кому он в оппозиции.

На интервью с Delfi бизнесмен прибыл в самом боевом расположении духа — перед встречей он час боксировал в спортзале, после чего легко нокаутировал двойную порцию бараньих пельменей и пару кусков торта. И поинтересовался, где тут в окрестностях водятся грибы.

- Вы какими судьбами в Латвии?



- У моей боевой подруги (Татьяны Фокиной) здесь дом. Только сейчас он достроен и стал пригоден для жизни. А ваше Рижское биеннале делает Танина подруга (комиссар Riboca Агния Миргородская, — прим.ред.). Так что все совпало.

- То есть теперь вас можно ждать регулярно в нашем Лондоне для небогатых?

- А разве не Литву так называют? Впрочем, тут их всюду размыло — Володя Кара-Мурза в Вильнюсе, Женя Чирикова — в Таллине…

- Отравление Алексея Навального произошло, как раз когда вы были в Латвии. Какие у вас отношения и как вы отреагировали?

- Наши политические векторы не очень совпадают. По части демократии, либерализма и справедливого суда они совпадают. По части участия государства (в бизнесе) и налогов — не совпадают. Но все это сейчас не имеет никакого значения. Навальный — единственная оппозиционная сила в России, которая имеет сеть филиалов по регионам и, пусть окончательно не выкристаллизованное, но понятное идеологическое направление.

Думаю, он бы по факту выиграл выборы мэра (в Москве в 2013 году), но там был включен ресурс одурачивания и вбросы… Если бы сейчас россияне выбирали (президента), в бюллетенях стояли бы пять-семь фамилий, а среди них — Владимир Путин и Юлия Навальная, она бы выступила круче, чем Тихановская (в Беларуси). Она — ролевая модель спутницы жизни и выкристаллизованный символ русской женщины, она крутая.

Когда мы все познакомились, моя Татьяна сказала, что петербуржцы косовато смотрят на Навального и не все его шутки хорошо воспринимают, но, наверное, он все же нормальный: у такой жены не может быть плохого мужа.

- О популярности Навального в Питере… Когда в 2018 году мы с группой скандинавских журналистов ездили по предвыборному Санкт-Петербургу. Сперва нас привезли в штаб Ксении Собчак, где царили тишь, гламур и благодать, а потом — в офис Навального, который был набит под завязку молодыми людьми, желающими стать наблюдателями на выборах, еще и на улице очередь стояла…

- Собчак — абсолютный кремлевский спойлер. Многие ее относили к оппозиции, когда она в псевдо-балтийской волне стояла с Яшиным, и, наверное, действительно что-то чувствовала. Но теперь абсолютно все понятно — вот и нечего было делать людям в ее штабе.

- В одном из интервью вы рассказывали, что переводите Навальному "донат" в 100 000, как только российские власти на него в очередной раз наезжают. Как отреагировали на отравление?

- Мы уже наутро арендовали и снарядили частный самолет с медиками и оборудованием. Просто его отменили, потому что министр здравоохранения запретил врачам лететь к больному на борте.

- У вас нет сомнения, кто заказчик отравления?

- Никакого!

- Ваша версия, почему это отравление случилось сейчас?

- Отвлечь от Беларуси. Там идея такая: в разных местах в разное время внести смуту, напряжения, страх — нагадить, взорвать, отравить. Нужно все время вбрасывать, чтобы всем было непонятно, чтобы никто друг другу не доверял, чтобы люди боялись выпить чая и встретиться с кем-то неугодным… В этой мутной воде Путину хорошо. Вот и про Башкирию сразу все позабыли, и Хабаровск отошел на задний план, хоть люди там все еще держатся.

- А как же репутация страны, разве это не вредит?

- Им на это абсолютно нас..ть! Еще в 2003-2004-м они пытались что-то доказать другим, а сейчас все меньше такого желания: мол, да, я такой и че, че вы со мной сделаете? Захочу конституцию поменяю, захочу обнулюсь, захочу пенсионный возраст накину — что мне за это будет? Главное, чтобы в шоу "Голос" махинации не прокрались — вот там люди, действительно, могут стать недовольными. Вот это безобразие и настоящее преступление перед народом!