Пандемии прошлого навсегда изменили наши города — начиная от развития систем канализации, расширения сети улиц, планирования территорий кладбищ и заканчивая введение системы зон для контроля плотности населения. Какие аспекты городской среды стали актуальными под влиянием Covid-19? Какие шаги сделали города, которые эффективно справляются в последствиями пандемии? И как это изменит жизнь в городах Латвии? На эти вопросы отвечает урбанист, глава движения VEFRESH Виестурс Целминьш.

В конце апреля власти Вильнюса заявили, что наружное пространство города превратится в большую сеть "летних кафе" — чтобы малый и средний бизнес мог возобновить работу, а жители — наслаждаться социальной жизнью, соблюдая требования к общественному здоровью. Для того, чтобы обеспечить условия для прогулок (дистанция 2 метра), в Портленде и Монреале часть проезжей части отдали на нужды пешеходов. Третий способ — разделение маршрутов и потоков. Мы следим за пробками через мобильные приложения (Waze, Google Maps), а местные власти могли бы еженедельно публиковать 10 разных маршрутов для прогулок. Жители же могли бы делиться своими отзывами и наблюдениями, чтобы "разреживать" толпы в парках и давать возможность наслаждаться близостью к природе в черте города.