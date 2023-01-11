В США могут запретить газовые плиты. Есть данные, что они опасны для здоровья
Foto: AFP/Scanpix/LETA/F64

Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) рассматривает возможность ввести запрет на использование газовых плит, пишет агентство Bloomberg. Поводом для этого послужили исследования о том, что эти бытовые приборы провоцируют развитие астмы у детей.

"Это скрытая опасность. Продукты, которые нельзя сделать безопасными, могут быть запрещены", — прокомментировал инициативу представитель CPSC Ричард Трумка, подчеркнув, что окончательное решение не принято и рассматриваются различные варианты. Среди них запрет на производство и импорт газовых плит, изменение стандартов по выбросам от этих приборов и другие возможные меры.

Согласно исследованиям, которые провело, в частности, Американское химическое общество, газовые плиты выделяют двуокись азота, окись углерода и мелкие твердые частицы в количестве, которое превышает безопасные пределы, установленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Агентством по охране окружающей среды США. Побочные продукты работы таких плит связаны с появлением у людей респираторных, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

В Латвии газовые плиты распространены повсеместно: в стране около 375 тысяч домохозяйств используют газ для отопления или для приготовления пищи. На уровне Евросоюза газ в домах пока не запрещен, хотя в целом его дни сочтены: "зеленый курс" предполагает полный отказ от ископаемых видов топлива к 2050 году. 

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