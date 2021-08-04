Латвийский спорт в последние недели не может пожаловаться на отсутствие поворотов, и один из них связан с хоккейной сборной. Новость о том, что сборную Латвии после пяти лет работы оставил Боб Хартли (на посту главного тренера его сменил Харийс Витолиньш), попала в самое сердце. 

Личность Хартли до сих пор у многих ассоциируется с чем-то благородным и даже сверхъестественным. Поэтому уход седовласого канадского джентльмена с должности главного тренера национальной команды за месяц до того, как должна была осуществиться давняя олимпийская мечта, стал особенно болезненным и трудно переваривается. Давайте разбираться, что это значит для сборной прямо сейчас, по каким соображениям канадский специалист оставил свой пост и чего следует ждать от команды в ближайшем будущем.

1. Предусматривалась ли такая ситуация, и есть ли теперь основания обвинять LHF в бездействии, а Хартли — в том, что он слишком легко отказался от заявленной им самим олимпийской цели?

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