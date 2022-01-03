По словам семейных врачей, спрос на бустерную вакцинацию есть, однако не везде прививку можно сделать сразу — приходится ждать своей очереди от нескольких дней до двух недель и дольше. Ранее для того, чтобы вовлечь семейных врачей в процесс вакцинации, Кабинет министров принял решение о доплатах их практикам в размере 11,87 евро за каждого привитого пациента. DELFI опросил 12 семейных врачей, которые рассказали о том, с какими сложностями им приходится сталкиваться в борьбе с Covid-19.

Несмотря на то, что в разговоре с нами семейные врачи подчеркнули, что определенного времени для получения бустерной дозы нет, из-за стремительного распространения штамма "омикрон" некоторые специалисты призывают привиться как можно быстрее — среди них, к примеру, инфекционист Уга Думпис.

"Центр вакцинации — конвейер"

"Если люди начали прививаться у семейного врача, то и продолжить они хотят там же. Они хотят поговорить и с семейным врачом, и с его помощником. Вакцинация у нас — не конвейер, потому что мы всегда еще и консультируем", — рассказывает порталу DELFI президент Ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска.