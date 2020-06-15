"Ностальгия", "не хватало семьи и друзей", "любимый человек живет в Латвии", "знакомая языковая среда", "чувствую, что могу что-то сделать для страны"… Это далеко не полный список причин, который каждый год побуждает возвращаться в Латвию более пяти тысяч эмигрантов. Очень многие из них не исключают возможности снова уехать. Профессор ЛУ Михаил Хазан рассказал порталу Delfi о первых результатах нового большого опроса эмигрантов (читать здесь) и ремигрантов (*), проведенного Институтом философии и социологии ЛУ.

Первое большое исследование латвийских ремигрантов исследователи ЛУ провели в 2016 году. По его результатам правительство запустило программу региональных координаторов, которые помогают желающим вернуться с устройством в Латвии и организацией бизнеса. Спустя три года ремигрантов решили еще раз исследовать одновременно с эмигрантами. Анкеты заполнили 1460 возвращенцев, из которых многие участвовали в опросе 2016 года.

По официальным данным, за последние пять лет на родину возвращалось более пяти тысяч латвийских поданных в год. Нелатышей среди ремигрантов в пропорциональном отношении больше (44%), чем в населении страны (37%). Скорее всего, это связано с тем, что их пропорционально больше и уезжало. Опрос показал, что, вернувшись, они же проявляют большую готовность снова уехать.

Две трети вернувшихся — люди самого работоспособного возраста 18-44 лет. Пенсионеров за 65 лет возвращается всего 6%. В предыдущих опросах многие эмигранты говорили о том, что считают Латвию подходящим местом, где можно комфортно провести пенсионные годы. Этот поток понемногу начался. Он может вырасти, если зарубежным латышам удастся добиться того, чтобы с зарубежных пенсий не брали подоходный налог.

Почти 40 процентов вернувшихся — из тех, кто уехал в 2010 году и раньше. То есть кризисные и докризисные эмигранты. Это люди, которые довольно долго прожили за границей.

Что побудило вернуться в Латвию?

Что-то тянет в Латвию. Больше половины (около 60%) латвийских эмигрантов, вернувшихся за последние пять лет, назвали причины, которые можно объединить в группу под названием "что-то тянет в Латвию" — это позитивная аргументация, не связанная с работой. Например, такие варианты, как "ностальгия по Латвии", "не хватало семьи и друзей", "любимый человек живет в Латвии", "знакомая языковая среда", "хочу, чтобы дети учились в Латвии", "хочу помочь Латвии", "чувствую, что могу что-то сделать для страны".