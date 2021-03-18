Чувствует ли премьер-министр Кришьянис Кариньш ответственность за то, что сейчас в Латвии не хватает вакцин, чтобы привить всех желающих? Какие из введенных в связи с Covid-19 ограничений могут быть отменены первыми? Действительно ли нынешнее правительство балансирует на грани развала? На все эти вопросы Delfi ответил глава Кабинета министров Кришьянис Кариньш.

Вы говорили, что на следующей неделе правительство может обсудить пересмотр ограничений. Каково ваше личное мнение по данному вопросу? Если постепенный спад заболеваемости продолжится — какие из действующих ограничений, на ваш взгляд, можно было бы смягчить?



На мой взгляд, двигаться в сторону смягчения было бы желательно, но в действительности любые шаги должны основываться на показателях заболеваемости. Если показатели продолжат снижаться, то прогнозирую, что правительство может принять решение о постепенном снятии ограничений. Почему постепенном? Чтобы не повторить печальный опыт других стран, где слишком резкая отмена ограничительных мер привела к внезапному и стремительному росту числа заболевших. До сих пор мы успешно избегали резких изменений ситуации. Хотя, конечно, в итоге на общество была возложена большая нагрузка — приходится выдерживать такой марафон.

В каких отраслях, по-вашему, больше всего назрела необходимость в смягчении ограничений?

На все общество очень сильно давит ситуация в сфере образования. Для детей удаленное обучение является обременительным по целому ряду причин. Я сам многодетный отец, двое моих детей сейчас учатся в школе. Сам ежедневно вижу ту нагрузку, с которой приходится справляться детям — она совсем иная, чем была при очной учебе. Если мы достигнем уменьшения показателя до 200 случаев, то уже разработана система, при которой младшие классы смогут вернуться в школы. Если же снижение будет достаточно быстрым, то возможно и расширение числа классов, которым позволят учиться очно. Я буду очень рад, если такое станет возможным. Это одна из целей.