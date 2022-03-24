На прошлой неделе соцсети пестрели сообщениями о рижском магазине одежды Dianora на улице Александра Чака, 43. 14 марта туда приехали строители и начали возводить кирпичную стену прямо в центре магазина, разделив таким образом его на два отдельных помещения. Все это происходит из-за споров между наследниками здания.

"Рейдеризм с девяностых никуда не делся", — говорит Юрис Дрелевскис. Он был мужем Гиты Тейване, адвоката, скончавшейся в конце 2014 года, владелицы здания на улице Чака, 43. А за ценное наследство теперь борются в судах и вне их, часто привлекая полицию.

Стена посреди магазина

Дрелевскис обвиняет в рейдерстве адвоката Нормунда Шлитке и его помощников, которых, по словам Дрелевскиса, наняли взрослые дети Гиты Тейване — Роландс и Лаймдота Тейване. Именно с ними он спорит за здание.

Комментируя возведение стены в магазине, Шлитке отметил, что это было сделано из соображений безопасности. До 2018 года в помещении, в которое можно попасть с угла улицы Чака, 43, располагался магазин Spolīte.