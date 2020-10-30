Как помогут учителям, медикам, тренерам, семьям с детьми, туристическому сектору? Продлят ли пособие по простою?Уничтожат ли режим микропредприятий? Для кого вырастут социальные взносы? Увеличится ли налог на недвижимость следом за кадастровой стоимостью? Куда уходят еврогранты? Министр финансов Янис Рейрс ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

23 ноября обещают принять новый бюджет на 2021 год. Поскольку экономика Латвии упала на 7,9%, понятно, что доходов у страны стало резко меньше, а расходов — больше. Значит, кто-то эти расходы должен покрывать. Тем временем целые отрасли терпят бедствие и ждут не дождутся помощи от государства. Развитие пандемии говорит, что таких будет все больше…

Грозит ли Латвии дефолт?



Такой вариант даже не просчитывается. Все наоборот: международные рейтинговые агенства четыре недели назад повысили среднюю оценку Латвии с негативной на нейтрально-позитивную, несмотря на Covid19. Это наш самый высокий рейтинг за 30 лет. Это важно, потому что от рейтинга зависит репутация страны у инвесторов и наш кредитный процент по займу. Сейчас нам удалось занимать средства с негативной ставкой, несмотря на большой спрос на такие займы.

Так что в этот раз мы не в первых рядах пострадавших экономик. Если коллапс и будет, то только в случае, когда он разразится по всему миру. В отличие от 2008 года, когда Латвия, Аргентина и Греция были признаны самыми затронутыми кризисом странами — тогда наш минус был около 20%.

Как сильно вырастет долг страны?



Наша цель, чтобы в итоге долг Латвии не превышал 52% от ВВП, притом что стандарт ЕС — максимум 60%. Уже в следующем году планируется рост экономики на 1,5%. Мы намерены за три-четыре года вернуться к комфортному долгу 40% ВВП, который у нас был до кризиса — при нем мы хорошо справлялись с выплатами по счетам государства и кредиторов.

На какую сумму государство уже помогло?