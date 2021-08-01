Журналист Анастасия Ефремова уже получила коктейль из вакцин. Осенью прошлого года в Санкт-Петербурге она принимала участие в тестировании китайской вакцины CanSino, а весной 2021-го сделала прививку Sputnik V. Анастасия гражданка Латвии, последний год она прожила в России. Лето она проводит у родителей в Латвии и не может получить сертификат вакцинации, поскольку ни одна из полученных ею вакцин не была одобрена Европейским агентством лекарств (EMA).

Если бы Анастасии понадобился сертификат, чтобы наслаждаться большей свободой вместе с другими вакцинированными жителями страны, ей пришлось бы добавить к своему "коктейлю" третий ингредиент — например, признанную в ЕС вакцину Janssen. "Побаиваюсь. Может, я буду единственным человеком в мире с таким коктейлем, но здоровье все же дороже, чем такая слава", — говорит она.

С проблемами сталкиваются не только те жители Латвии, кто сделал прививку не одобренным EMA препаратом. Те, кто приезжает в Латвию с сертификатами, выданными вне границ ЕС, приходится проходить через отдельную процедуру признания сертификата. Это не быстрый и не самый удобный процесс.