"Не буду же я выкапывать маму". История Иветы: на проверку связи между прививкой от Covid-19 и смертью ушел год

Мама Иветы умерла в 4 часа утра 19 мая 2021 года. Через три дня Ивета подала заявление в Государственное агентство лекарств (ГАЛ), чтобы выяснить, не связана ли смерть мамы с побочными эффектами после прививок. Ответ она получила с большим трудом: агентство предложило подать заявку на получение компенсации, утверждая, что не обязано информировать о результатах исследования. Но даже с компенсацией есть проблемы: спустя почти год агентство запросило заключение патологоанатома. "Не буду же я выкапывать маму", — говорит женщина.



Год спустя эксперты не обнаружили причинно-следственную связь между прививкой и смертью. Но почему для этого потребовалось столько времени целый год?

Как все начиналось

Портал Delfi следит за развитием этой истории с самого начала. 87-летнюю мать Иветы Валентину в мае прошлого года привила семейный врач. Через два дня после дозы Janssen женщина попала в одну из региональных больниц, сразу в отделение интенсивной терапии. Спустя три дня пенсионерка скончалась. Как сказано в выписке — у женщины констатировали тромбоэмболию и инфаркт миокарда. По словам Иветы, врач также обмолвился, что у мамы была двусторонняя пневмония — он чуть ли не упрекнул дочь в том, что болезнь не заметили. Вскоре после прививки пенсионерка почувствовал боль в груди. Тогда это не вызвало особых подозрений: как говорит Ивета, у пожилых людей часто что-то болит.

После смерти женщины больница не предложила провести аутопсию. "Я могла ее запросить, когда мне нужно было подписывать документы. Сотрудница больницы сказала, что большого смысла нет и на это потребуется месяц. Бумаги я подписала не сразу, примерно час сидела и ждала главврача. Он сказал: врачи сделали все, что могли. Если бы сразу вызвали скорую, тромб можно было бы растворить. Но боль не была такой, чтобы сразу вызывать скорую", — рассказывала ранее дочь умершей женщины. Она решила не запрашивать экспертизу — было не до этого: слишком неожиданно все случилось, да и было ясно, что вскрытие не поможет воскресить маму. Сейчас результаты вскрытия — это главный документ, которого не хватает, чтобы выяснить, что же случилось на самом деле.