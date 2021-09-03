Кому мешают невакцинированные педагоги и дети? При каких условиях школы снова закроют? Как ребенку попасть в нешкольный кружок, а в театр? Чем отличаются "дистанционка", "удаленка" и "учеба в семье"? Доплатят ли учителям за новую нагрузку? Надо ли было в "ковид" запускать реформы — языковую и содержательную? Министр образования, педагог, мать троих детей и мотоциклистка Анита Муйжниеце ответила на вопросы ведущей Валентины Артеменко передачи "Действующие лица" на LR-4 и журналиста портала Delfi Кристине Худенко.

В целом в секторе образования накануне начала учебного года вакцинацию прошли: 73% сотрудников школ (есть школы, где 90-100%), 59% — дошкольных учреждений, 83% — в вузах. "Так что мы стабильно, с приростом 2% в неделю идем вперед — показатели все лучше и лучше", — полна оптимизма министр.

По крайней мере одну прививку получили более 30% школьников 12-15 лет, в группе 16-17 лет — около 40%, 18-летние — больше половины учеников. "Так что молодежь активно вакцинируется и хочет учиться очно, — считает министр. — Они понимают, что если их одноклассник все же подхватит "ковид", то он сможет продолжать учиться в школе, потому что вакцинированным самоизоляция не нужна".

При этом степень вакцинированности педагогов и классов на сегодня никак не отражается на возможности получать школьное образование очно. "Мы эту борьбу выиграли. Спасибо коллегам по правительству — они поняли, что долг школьникам за упущенные полтора года надо отдавать. Поэтому все школы на всех уровнях работают в очном режиме, если нет случаев заболеваний, — обещает Муйжниеце. — Надо понимать, что вакцина в первую очередь защищает тебя самого. Почему мы так настаивали на вакцинации педагогов? От этого сильно зависит, смогут ли учиться в школах те, у кого нет возможности вакцинироваться или дети, чья семья не сделала выбор в пользу прививки. Ведь если, к примеру, первоклассник заболевает — не только его класс отправляется на удаленный режим, но и его педагоги".

Министр ответила на вопросы: 

  • При каких ситуациях школу будут закрывать?
  • Кто будет принимать решение о закрытии школ?
  • Готовы ли школы к работе на удаленке, если что?
  • Похоронили ли идею обязательной вакцинации педагогов?
  • Сколько школьников переходят на "домашнее обучение"?
  • Чем дистанционное обучение отличается от удаленного обучения?
  • Получат ли работники школы доплату за нагрузку по тестированию?
  • Будут ли компенсационные занятия , чтобы снизить ущерб "удаленки"?
  • Почему тесты не подходят для развлечений и нешкольных кружков?
  • Каким кружкам государство оплатит тестирование?
  • Почему некоторые вузы оставляют на удаленном образовании?
  • Успешен ли в "ковид" компетентностный подход?
  • Снижает ли качество образования языковая реформа школ?
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