Для победы над Covid-19 латвийскому обществу нужно пройти через массовую вакцинацию и добиться коллективного иммунитета. Однако решить эту задачу труднее чем кажется. Кроме технических и организационных трудностей, а также сопротивления ковид-диссидентов государство столкнулось с неожиданной проблемой — недоверием значительной части общества.

Если бы вакцинация началась в январе, 54% жителей Латвии были бы готовы сделать прививку, свидетельствуют данные опроса BENU Aptiekas Stresa termometrs, проведенного компанией Gemius. Усилия государства приносят плоды: по сравнению с октябрем показатели выросли (с 47%). Однако среди русскоязычных респондентов доля желающих сделать прививку упала на 5%.

Это можно было бы отнести к статистической погрешности, но проблема с нелатышами, которые не планируют прививаться и игнорируют коммуникацию со стороны государства, действительно есть. На это указывает множество прямых и косвенных признаков. 28 января правительство разрешило коммерческим СМИ использовать содержание LTV и Латвийского радио — в первую очередь для того, чтобы "укрепить информационное пространство, в том числе среди аудитории нацменьшинств". Госканцелярия расширила русскую версию информационного сайта о Covid-19.