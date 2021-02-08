Для победы над Covid-19 латвийскому обществу нужно пройти через массовую вакцинацию и добиться коллективного иммунитета. Однако решить эту задачу труднее чем кажется. Кроме технических и организационных трудностей, а также сопротивления ковид-диссидентов государство столкнулось с неожиданной проблемой — недоверием значительной части общества. 

Если бы вакцинация началась в январе, 54% жителей Латвии были бы готовы сделать прививку, свидетельствуют данные опроса BENU Aptiekas Stresa termometrs, проведенного компанией Gemius. Усилия государства приносят плоды: по сравнению с октябрем показатели выросли (с 47%). Однако среди русскоязычных респондентов доля желающих сделать прививку упала на 5%. 

Это можно было бы отнести к статистической погрешности, но проблема с нелатышами, которые не планируют прививаться и игнорируют коммуникацию со стороны государства, действительно есть. На это указывает множество прямых и косвенных признаков. 28 января правительство разрешило коммерческим СМИ использовать содержание LTV и Латвийского радио — в первую очередь для того, чтобы "укрепить информационное пространство, в том числе среди аудитории нацменьшинств". Госканцелярия расширила русскую версию информационного сайта о Covid-19.  

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Эту и другие платные статьи могут читать только подписчики DELFI Plus. А еще они видят DELFI без рекламы:

Подпишись и читай:

Что дает подписка на DELFI Plus?
У вас уже есть подписка?

Source

DELFI PLUS

Sharing Options

Source

DELFI PLUS

Tags

Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде