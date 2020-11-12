Финский защитник Тони Сунд, дебютировавший в текущем сезоне в рижском "Динамо", стал сотым легионером клуба с момента его возрождения в 2008 году. По этому случаю журнал MVP решил вспомнить всех иностранцев клуба за 12 лет и определить победителей в десяти своеобразных номинациях. Каждый из них — лучший в своем деле!

Самый ценный

Словацкий снайпер Марсел Хосса был самой яркой звездой рижского "Динамо" в первых сезонах наряду с капитаном команды Сандисом Озолиньшем. Все знали, что забрасывать шайбы — любимое дело словака. Нападающий доказал это не только по ходу регулярного чемпионата в первом сезоне, но и на Красной площади, где оформил хет-трик в первом Матче всех звезд КХЛ.

Во втором сезоне Хосса с 35 голами стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ. Пять лет спустя его достижение превзошел американский нападающий Стив Мозес, а в сезоне 2016/17 этот рекорд побил легендарный форвард магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин, забросивший по ходу регулярного чемпионата 48 шайб.

Несмотря на статус звезды, Хосса никогда не отлынивал от работы. Нападающий часто оставался на площадке после тренировок и отрабатывал бросок. Правый круг вбрасывания со временем стали называть точкой Хоссы — его бросок из этой зоны часто приносил результат при розыгрыше большинства. Хосса с большим отрывом лидирует в списке самых результативных легионеров "Динамо" в новейшей истории клуба. Словак в свитере рижского клуба набрал 170 очков. На счету его ближайшего преследователя — шведа Линуса Виделля — только 82 очка.