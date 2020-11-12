Финский защитник Тони Сунд, дебютировавший в текущем сезоне в рижском "Динамо", стал сотым легионером клуба с момента его возрождения в 2008 году. По этому случаю журнал MVP решил вспомнить всех иностранцев клуба за 12 лет и определить победителей в десяти своеобразных номинациях. Каждый из них — лучший в своем деле!

Самый ценный

Словацкий снайпер Марсел Хосса был самой яркой звездой рижского "Динамо" в первых сезонах наряду с капитаном команды Сандисом Озолиньшем. Все знали, что забрасывать шайбы — любимое дело словака. Нападающий доказал это не только по ходу регулярного чемпионата в первом сезоне, но и на Красной площади, где оформил хет-трик в первом Матче всех звезд КХЛ.

Во втором сезоне Хосса с 35 голами стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ. Пять лет спустя его достижение превзошел американский нападающий Стив Мозес, а в сезоне 2016/17 этот рекорд побил легендарный форвард магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин, забросивший по ходу регулярного чемпионата 48 шайб.

Несмотря на статус звезды, Хосса никогда не отлынивал от работы. Нападающий часто оставался на площадке после тренировок и отрабатывал бросок. Правый круг вбрасывания со временем стали называть точкой Хоссы — его бросок из этой зоны часто приносил результат при розыгрыше большинства. Хосса с большим отрывом лидирует в списке самых результативных легионеров "Динамо" в новейшей истории клуба. Словак в свитере рижского клуба набрал 170 очков. На счету его ближайшего преследователя — шведа Линуса Виделля — только 82 очка.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Эту и другие платные статьи могут читать только подписчики DELFI Plus. А еще они видят DELFI без рекламы:
  • Ежемесячно публикуется более 100 статей и видеоматериалов
  • Репортажи, интервью, аналитика, расследования и обзоры
  • DELFI без рекламы
  • Видеолекции и полный архив статей
Подпишитесь на DELFI plus за 1 евро за первые 4 недели
*После окончания пробного периода каждые четыре недели будет производиться автоматический платеж - 2,99 евро за период подписки, с помощью указанного вами способа оплаты. Подписку можно прервать в любой момент в своем профиле DELFI.

Подпишись и читай:

Что дает подписка на DELFI Plus?
У вас уже есть подписка?

Source

DELFI PLUS

Sharing Options

Source

DELFI PLUS

Tags

"Динамо" Рига Крис Холт КХЛ НХЛ Петерис Скудра Хоккей Hokejs
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений