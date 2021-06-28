Руцавская волость — маленький кусочек земли, зажатый между болотами, краснолесьем и песчаными пляжами Балтийского моря неподалеку от литовско-латвийской границы. Этот район, глубокую латвийскую провинцию, в последние годы активно заселяют литовцы. Они скупают дома и землю, возводят гостиницы, рассчитанные на соотечественников, и в целом превращают окрестности деревни Папе в уголок Литвы. Delfi рассказывает о литовской экспансии на Курземском побережье.

Серые волны Балтики омывают эти пустынные берега, а холодные ветры, перекликающиеся с криками чаек, доносят напевы древних богов — Перконса, Аудры, Юрате. В этих краях — на землях куршей — всегда были сильны языческие традиции. Поговаривают, что ундина Юрате до сих пор прикована к скале на дне моря посреди обломков своего янтарного замка из-за невинной любви к местному рыбаку. 

Такие предания из поколения в поколение передавали друг другу местные жители. Правда, с каждым годом их становится все меньше. Люди покидают эти места. Сегодня в волости проживает чуть больше 900 человек, а в самом крае — меньше полутора тысяч. При этом население продолжает стремительно сокращаться. 

Несмотря на уникальное природное богатство, эта территория превращается в пустыню. Жителей Латвии сюда не тянет: они предпочитают Рижское взморье, Лиепаю или Вентспилс. Руцавский край некоторые даже называют "латвийской Сибирью". Однако не все смотрят на жизнь этого региона в столь минорных тонах. Есть и те, кого пленяют эти пейзажи. В первую очередь речь идет о литовцах.

На протяжении последних 20 лет граждане Литвы не только отдыхают на побережье Курземе, но и активно заселяют эту местность — скупают дома и усадьбы, строят коттеджи и кемпинги, возрождают старинные поместья и избы, обустраивают гостиницы и мотели. Главной точкой притяжения в регионе стала деревушка Папе. Официально в ней проживают около 30 человек. Домов — чуть больше, но 28 из них принадлежат литовцам.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент. Если вы уже оформили абонемент,
Хотите дешевле? Покупайте Годовую подписку! Корпоративный абонемент
Что дает подписка

Source

DELFI PLUS

Sharing Options

Source

DELFI PLUS
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Летние фильмы на Лиго и не только. От традиций к творческим экспериментам
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях