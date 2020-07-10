Еще неделю назад многие радовались тому, что Латвия находится среди лидеров по борьбе с Covid-19. Но вторая неделя июля началась с тревожной статистики: с понедельника по четверг — 30 новых случаев. Означает ли это, что в Латвии началась вторая волна заболевания, которая многих так пугала? Можно ли избежать более жестких ограничений? Повторит ли Латвия "Балканский сценарий": после открытия границ — несколько вспышек инфекции и настолько стремительный рост количества заболевших, что сразу несколько стран ЕС резко усилили ограничения для тех, кто посещал эти страны?

Несмотря на улучшение показателей заболеваемости предупреждения не смолкали: еще ничто не закончилось, нужно соблюдать дистанцию и другие меры предосторожности для защиты себя и окружающих. Центр контроля и профилактики заболеваний (ЦПКЗ) напоминает о мерах предосторожности, которые были в силе и которые по-прежнему нужно соблюдать. Главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис настаивает: то, что мы можем считать историей успеха Латвии, стало возможным благодаря участию общества и соблюдению мер безопасности. Конечно, свою роль сыграли и предпринятые меры — например, оповещение контактных лиц. Но сейчас, когда границы снова открылись, особенно важно соблюдать дистанцию в два метра, регулярно мыть руки и избегать людных мест.

Думпис говорит, что план действий для эпидемиологов ясен. Вопрос в том, смогут ли люди соблюдать указания. Это станет решающим фактором того, как изменятся показатели заболеваемости в Латвии. Инфекционист отмечает, что он не хотел бы запугивать или ограничивать свободу людей, но призывает подумать о своих действиях — например, не проводить время с людьми, которые вернулись из стран, входящих в группу риска; сообщать о нарушении режима самоизоляции и избегать массовых мероприятий, особенно, если они проходят в помещениях. Стоит подумать и о том, нужно ли целовать и обнимать человека, с которым вы встречаетесь.

И Министерство здравоохранения, и ЦПКЗ уже опубликовали информацию о том, что действующие ограничения могут быть пересмотрены — есть вероятность, что их ужесточат.

Rīt no rīta @veselibasmin analizēsim šīs nedēļas Covid19 inficēto pieaugumu, tendences, prognozes un atbilstīgi tam piedāvāsim MK pārskatīt noteiktos ierobežojumus. Atgādinu, ka valsts apmaksā Covid19 un aicinu iedzīvotàjus aktīvi izmantot šo iespēju. Un lietot @apturicovid — Ilze Viņķele (@Vinkele) July 9, 2020

После этой публикации министр здравоохранения уточнила, что в ней допущена опечатка. Пост должен был звучать так: "Rīt no rīta @veselibasmin analizēsim šīs nedēļas Covid19 inficēto pieaugumu, tendences, prognozes un atbilstīgi tam piedāvāsim MK pārskatīt noteiktos ierobežojumus. Atgādinu, ka valsts apmaksā Covid19 testus un aicinu iedzīvotājus aktīvi izmantot šo iespēju. Un lietot @apturicovid" ("Завтра утром @veselibasmin проанализирует рост случаев заражения Covid19, тенденции и прогнозы, и после этого мы предложим Кабинету министров пересмотреть действующие ограничения. Напоминаю, что государство оплачивает тесты на Covid19 и призываю всех активно использовать эту возможность. И пользоваться приложением @apturicovid").

Риск зависит от самого человека

Представитель ЦПКЗ Гинтс Георгс Мурашевс, отвечая на вопрос Delfi о том, ожидается ли сейчас вспышка Covid-19, был осторожен. По его словам, ситуация требует наблюдения: "Три дня — это еще не значит, что нужно восстановить все ограничения". Мурашевс отмечает, что нужно наблюдать за развитием ситуации на чуть более длинном временном отрезке, но вероятность того, что ограничения — постепенно будут восстановлены, есть. "Ситуация еще не закончилась. Все может измениться", — утверждает он.