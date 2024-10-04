Осень - месяц сбора урожая, но не все дары природы удается реализовать. Особенно если речь идет о яблонях в урожайный год, когда ветки полны яблок и сгибаются от тяжелой ноши. Часть мы успеваем съесть, часть положить в погреб, из части сделать сок и "заготовки". А что делать с остальными? Особенно с теми, что уже упали под дерево и успели испортиться? Можно ли просто отправить их в компостную кучу? Что можно сделать, чтобы ускорить их разложение?
Решить эту проблему помогают специалисты Института садоводства (ДИ): ведущий научный сотрудник доктор аграрных наук Эдгарс Рубаускис, доктор наук Инга Морочко-Бичевска, доктор биологических наук Лайла Икасе и доктор технических наук Далия Сеглиня.
Рубаускис объясняет, что яблоки, которые уже упали, в том числе те, которые упали во время сбора урожая, если они еще не перезрели, можно собрать и получить из них сок, используя процесс пастеризации. "Важно иметь высокую температуру, чтобы микроорганизмы из почвы, контактировавшие с фруктами, даже если плоды промыты, не вызывали ненужных процессов, в том числе и брожение. Также для приготовления сока было бы лучше, если бы плод сорвали с дерева, но потом по каким-то причинам признали негодным и не стали убирать на более длительное хранение", - поясняет исследователь. Например, к тому времени, как груши падают в землю, они часто оказываются в запущенном состоянии и перезревают. Их неохотно берут для приготовления сока.
"Нельзя использовать для приготовления сока гнилые плоды, даже если они лишь слегка повреждены гнилью. Плодовая гниль часто возникает в результате повреждения кожицы плодов, в том числе и при поражении яблонным цветоедом. Зачастую это повреждение незаметно, потому что вредитель вгрызается в яблоко внизу плода, со стороны чашечки", — говорит Рубаускис, напоминая, что поврежденные плоды ни в коем случае нельзя оставлять на ветвях деревьев или на земле. Это делается и из чисто практических соображений, потому что при их наличии за территорией будет сложнее ухаживать, например, стричь газон.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv