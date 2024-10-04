Осень - месяц сбора урожая, но не все дары природы удается реализовать. Особенно если речь идет о яблонях в урожайный год, когда ветки полны яблок и сгибаются от тяжелой ноши. Часть мы успеваем съесть, часть положить в погреб, из части сделать сок и "заготовки". А что делать с остальными? Особенно с теми, что уже упали под дерево и успели испортиться? Можно ли просто отправить их в компостную кучу? Что можно сделать, чтобы ускорить их разложение?

Решить эту проблему помогают специалисты Института садоводства (ДИ): ведущий научный сотрудник доктор аграрных наук Эдгарс Рубаускис, доктор наук Инга Морочко-Бичевска, доктор биологических наук Лайла Икасе и доктор технических наук Далия Сеглиня.

Рубаускис объясняет, что яблоки, которые уже упали, в том числе те, которые упали во время сбора урожая, если они еще не перезрели, можно собрать и получить из них сок, используя процесс пастеризации. "Важно иметь высокую температуру, чтобы микроорганизмы из почвы, контактировавшие с фруктами, даже если плоды промыты, не вызывали ненужных процессов, в том числе и брожение. Также для приготовления сока было бы лучше, если бы плод сорвали с дерева, но потом по каким-то причинам признали негодным и не стали убирать на более длительное хранение", - поясняет исследователь. Например, к тому времени, как груши падают в землю, они часто оказываются в запущенном состоянии и перезревают. Их неохотно берут для приготовления сока.

"Нельзя использовать для приготовления сока гнилые плоды, даже если они лишь слегка повреждены гнилью. Плодовая гниль часто возникает в результате повреждения кожицы плодов, в том числе и при поражении яблонным цветоедом. Зачастую это повреждение незаметно, потому что вредитель вгрызается в яблоко внизу плода, со стороны чашечки", — говорит Рубаускис, напоминая, что поврежденные плоды ни в коем случае нельзя оставлять на ветвях деревьев или на земле. Это делается и из чисто практических соображений, потому что при их наличии за территорией будет сложнее ухаживать, например, стричь газон.

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