Как выбрать самый вкусный ананас? Оказывается, ни размер, ни цвет кожуры не имеют значения

При выборе ананаса цвет кожуры - не единственный показатель спелости, так как в зависимости от сорта кожура может быть темно-зеленой, желтоватой, оранжево-желтой или красно-желтой.

Запах и внешний вид

Главный признак спелости и качества - сильный, приятный запах. Если в аромате есть нотки горечи или плесени, ананас не следует использовать.

О свежести плода свидетельствует зеленый, не сморщенный лист. Подвижность пучка и то, что некоторые листья можно легко выдернуть, часто считаются признаками спелости, но могут и вводить в заблуждение.

Если ананас спелый, ароматный, но кислый, то, вероятно, он был выращен в более прохладную погоду, чем обычно. Его можно сделать немного нежнее, погрузив ненадолго в соленую воду.

Если глазок ананаса, который находится в каждой ячейке, очень темного цвета или заполнен жидкостью, значит, фрукт начал портиться.

Размер ананаса не пропорционален его качеству - крупные плоды не слаще и не сочнее мелких.

Для здоровья и приготовления пищи

Спелый ананас богат каротином и калием, которые полезны для кожи и кровообращения.

Ананас помогает расщеплять белок, поэтому его сок можно использовать для маринования мяса перед жаркой, чтобы сделать его мягче и сочнее.

Свежий ананас не следует добавлять в сладости, содержащие желатин, так как бромелаин препятствует его свертыванию.

Если вы переедаете, ломтик ананаса в конце еды поможет уменьшить тяжесть в желудке. Съев несколько ломтиков ананаса, вы получите необходимую суточную норму витамина С. Этот витамин стимулирует иммунную систему и является мощным антиоксидантом.

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