"Я еще не сбитый летчик". Татьяна Лазарева: кочки опоры, стыдно "просто ржать" и хорошо за 50

Полномасштабное вторжение России в Украину застало Татьяну Лазареву в Киеве, где она собиралась провести пять дней и вернуться в Москву. В итоге домой так и не вернулась. Сегодня Татьяна ведет на Youtube программу "Где я?" про самых уязвимых эмигрантов — подростков из Украины, России и Беларуси. Портал Delfi связался с Татьяной накануне ее выступления в Риге. Мы обсудили, как веселому и оптимистичному человеку жить в такое несмешное время.

1 марта на сцене дома Рижской еврейской общины Татьяна Лазарева выступит с программой "Лазарева Тут! С иронией к себе, жизни и окружающим" и ответит на вопросы.

В конце января Татьяна Лазарева впервые стала бабушкой. Ее старшая дочь 26-летняя София родила дочь. Сама Татьяна с младшей Антониной живет в Испании и активно перемещается по локациям скопления эмиграции с выступлениями и записями передач. Жизнь разбила казавшийся идеальным 25-летний брак с бывшим коллегой по КВН и телепередачам — Михаил Шац остался в Израиле.

В Россию Татьяне путь заказан — в прошлом году там на нее завели уголовное дело "за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма" - так теперь называют осуждение военной агрессии. Ее "заочно арестовали" и "заочно приговорили" к 6,5 лет лишения свободы.

- Заглянула в наше с вами интервью 10-летней давности — тогда уже была Болотная, Крым, в Ригу приехали первые несогласные, вас уже убрали с ТВ, но еще были живы и Немцов, и Навальный… Вы говорили о том, что дно уже близко. И есть надежда оттолкнуться от него, чтобы потихоньку всплывать...

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