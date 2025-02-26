Томми Кэш участвует в "Евровидении", чтобы отомстить за друзей

В интервью журналу Dscene Томми Кэш раскрыл истинную причину своего желания участвовать в "Евровидении". "Сначала я действительно был против..." — признался певец.

"Сначала я действительно был против, ведь я и так уже такой солидный артист, правда же? Тогда для чего же? Но опять же, почему бы и нет?" — сказал Кэш.

Он добавил, что если уж Канье Уэст баллотировался на пост президента, то и он тоже может поехать на "Евровидение". В то же время Кэш доволен, что в один год он и порновидео выпустил, и участие в национальном отборе Eesti Laul принял.

"Я делаю это в основном для того, чтобы отомстить за своих друзей", — сказал Томми Кэш, очевидно, имея в виду дисквалифицированного в прошлом году представителя Нидерландов Йоста Клейна. Недавно артисты выпустили совместный сингл "United By Music", в котором критикуют "Евровидение".

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