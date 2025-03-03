В этот раз бургеры, а не мороженое: Зилбалодис снова празднует победу в ресторане быстрого питания

Продолжая традицию, Гинтс Зилбалодис вместе с командой после победы на церемонии вручения "Оскара" в категории "Лучший анимационный фильм" снова отметил радостное событие трапезой в ресторане быстрого питания "In-N-Out". Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные самим режиссером в социальных сетях.

Точно так же он праздновал победу после церемонии вручения "Золотого глобуса" в начале января этого года. В этот раз Зилбалодис написал: "В момент, когда я подумал, что уже отделался, они затащили меня обратно".

Кроме того, в этом сезоне наград сложилась традиция: в случае поражения – есть мороженое, а в случае победы – соленые закуски.

Поедание бургеров после "Золотого глобуса" стало для Зилбалодиса отсылкой к актеру Полу Джаматти, чей ужин в 2024 году после получения награды за лучшую мужскую роль в мюзикле или комедии стал хитом соцсетей. На этот раз триумф Зилбалодиса на "Оскаре" заметил и сам Джаматти, отправивший поздравление: "Поздравляю!!! Великолепно!!! Прекрасно!!! Что за потрясающий день", – написал американский актер.

Ресторан In-N-Out всегда пользовался популярностью после крупных голливудских церемоний, но прошлогодний визит Пола Джаматти поднял славу ресторана на новый уровень, писал The Hollywood Reporter после "Золотого глобуса". Актера, пришедшего прямо с церемонии в смокинге, сфотографировали за ужином в закусочной. На столе среди упаковок от бургеров сияла его статуэтка "Золотого глобуса". Снимок быстро разошелся по соцсетям, а In-N-Out укрепил свой культовый статус afterparty-места, попав в рекламный ролик церемонии "Оскар" и обзаведясь новыми последователями традиции.

Бургеры In-N-Out подают и на вечеринке Vanity Fair после "Оскара". Как писал The Hollywood Reporter, такую трапезу впервые предложили на вечеринке в 1994 году – тогда бургерами угощали полицейских, пожарных, технических работников церемонии и обслуживающий персонал. Однако, увидев завистливые и голодные взгляды кинозвезд, организаторы сделали подачу бургеров одним из главных моментов "оскаровской" вечеринки Vanity Fair.

"Поток" стал первым латвийским фильмом, номинированным и получившим как престижную премию "Золотой глобус", так и премию "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм". Работа Зилбалодиса удостоилась также премии Европейской киноакадемии, высшей французской кинопремии "Сезар", Национальной кинопремии Латвии "Большой Кристап" и многих других наград – всего более 70.

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