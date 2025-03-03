Анимационный фильм Straume выделяется не только тем, что завоевал сердца бесчисленного количества зрителей, но и успешной коммуникацией – Instagram-аккаунт режиссера Гинта Зилбалодиса привлек внимание даже журнала Vogue. Кинокритик Кристине Симсоне в пятницу в передаче Kāpēc на Delfi TV признала: "Гинтс Зилбалодис – герой интровертов, потому что, на мой взгляд, участвовать в этой пиар-кампании, постоянно общаться с людьми и находиться в центре внимания для человека, который по своей сути довольно замкнут, – это невероятное испытание. С человеческой точки зрения это очень, очень вдохновляет".
Журналистка отдела культуры Delfi Нора Риекста оценивает коммуникацию Зилбалодиса как чрезвычайно успешную, отмечая, что в ней видна определенная стратегия – что, когда и где публиковать. "Есть вещи, которые трогают до глубины души – например, как Гинтс Зилбалодис смотрит объявление номинаций на "Оскар" вместе со своей собакой.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv