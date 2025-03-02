Режиссер фильма Гинтс Зилбалодис поблагодарил всех, кто принимал участие в создании фильма, родителей, а также своих собак и кошек. "Это первый раз, когда Латвия номинируется на "Оскар", поэтому для нас это очень много значит", — сказал режиссер, выразив надежду, что победа на "Оскаре" откроет двери для независимых аниматоров. "Мы все в одной лодке, поэтому должны преодолевать наши различия".