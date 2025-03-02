Латвия получила первый в своей истории "Оскар"! Как это было: архив текстовой трансляции
Fоtо: AMPAS

В ночь с воскресенья на понедельник в Лос-Анджелесе объявили лауреатов премии Американской киноакадемии. Впервые в истории латвийского кинематографа лента из нашей страны была удостоена премии "Оскар": лучшим анимационным фильмом года назван "Поток" (Straume) Гинтса Зилбалодиса.

Награду команде "Потока" вручили актер Эндрю Гарфилд и актриса Голди Хоун.

Режиссер фильма Гинтс Зилбалодис поблагодарил всех, кто принимал участие в создании фильма, родителей, а также своих собак и кошек. "Это первый раз, когда Латвия номинируется на "Оскар", поэтому для нас это очень много значит", — сказал режиссер, выразив надежду, что победа на "Оскаре" откроет двери для независимых аниматоров. "Мы все в одной лодке, поэтому должны преодолевать наши различия".

Итоги премии

Лучшая мужская роль второго плана - Киран Калкин

Лучший анимационный фильм - "Поток"

Лучшие костюмы - "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучший оригинальный сценарий - "Анора"

Лучший адаптированный сценарий - "Конклав"

Лучший грим и прически - "Субстанция"

Лучший монтаж - "Анора"

Лучшая женская роль второго плана - Зои Салдана

Лучший документальный фильм - No Other Land

Лучший документальный короткометражный фильм - "Единственная девушка в оркестре"

Лучшая работа художника-постановщика - "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучшая оригинальная песня - El Mal из "Эмилии Перес"

Лучший звук - "Дюна: Часть вторая"

Лучшие визуальные эффекты - "Дюна: Часть вторая"

Лучший игровой короткометражный фильм - "Я не робот"

Лучший оригинальный саундтрек - "Бруталист"

Лучшая мужская роль - Эдриан Броуди ("Бруталист")

Лучшая женская роль - Майки Мэдисон ("Анора")

Лучший фильм - "Анора"

Полный список победителей опубликован на странице киноакадемии.

ОскарStraume

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