Реакция соцсетей: от "нужен выходной!" до "лучшая бессонная ночь в жизни"

Кто-то из них не верил своим глазам, кто-то предлагал ввести в понедельник выходной, кто-то просто радовался происходящему.

Ранее уже сообщалось, что "Поток" был номинирован на две премии "Оскар" - "Лучший анимационный фильм" и "Лучший иностранный фильм". Во второй номинации выиграла картина "Я все еще здесь" из Бразилии.