Реакция соцсетей: от "нужен выходной!" до "лучшая бессонная ночь в жизни"

В ночь на понедельник латвийский анимационный фильм "Поток" (Straume) завоевал приз американской Киноакадемии. Церемонией вручения "Оскаров" вызвала бурную реакцию пользователей соцсетей.
Кто-то из них не верил своим глазам, кто-то предлагал ввести в понедельник выходной, кто-то просто радовался происходящему.
Ранее уже сообщалось, что "Поток" был номинирован на две премии "Оскар" - "Лучший анимационный фильм" и "Лучший иностранный фильм". Во второй номинации выиграла картина "Я все еще здесь" из Бразилии.
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