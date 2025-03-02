"Шансы 95 к 5". Прогноз члена Киноакадемии США Сигне Баумане оказался точным

"Я не то, что настроена оптимистично, я действительно думаю, что шансы анимационного фильма Гинтса Зилбалодиса "Поток" (Straume) получить "Оскар" высоки", - высказала свое мнение в программе Kāpēc на Delfi TV латышский режиссер Сигне Баумане, которая живет и работает в США. "95 против 5" — так она описывает шансы Straume в сравнении с другим фаворитом "Оскара" этого года, фильмом "Дикий робот".

Обновлено: Прогноз Сигне Баумане оказался точным: "Поток" получил "Оскар" как лучший анимационный фильм года. Delfi вел текстовую трансляцию церемонии.

Баумане сама член Американской академии кинематографических искусств и наук и участвует в голосовании за фильмы, номинированные на премию "Оскар". А ее работа - анимационный фильм "Мой роман с браком" - вошла в шорт-лист претендентов на "Оскар" в прошлом году.

В разговоре с Delfi TV Баумане призналась, что не может много говорить о шансах Straume, поскольку она - член Американской академии кинематографических искусств и наук, но она обосновала свое личное мнение, почему шансы на получение престижной награды фильмом режиссера Гинта Зилбаложи больше, чем это может показаться на первый взгляд.

"Фильм "Дикий робот" вышел в начале 2024 года, а Straume — осенью. Обсуждения Straume продолжались, а когда пришло время голосовать и были объявлены номинации, они достигли кульминации. Судя по полученным мною на электронную почту заголовкам (в прессе), количество упоминаний "Робота" в сравнении со Straume, было один к десяти. Название Straume упоминалось и постоянно было перед членами жюри - это имеет большое значение, я даже не то, что настроена оптимистично, я действительно объективно думаю, что шансы Straume получить "Оскар" гораздо выше, чем 50 на 50. Я бы сказала 95 на пять", — говорит Сигне Баумане.

Straume - первый латвийский фильм, который получил номинацию на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук, и претендует на премию в двух номинациях - "Лучший анимационный фильм" и "Лучший международный фильм". Награда будет вручаться в Лос-Анджелесе в воскресенье, 2 марта (ночью 3 марта по латвийскому времени).

До того Straume уже получил "Золотой глобус", премию Европейской киноакадемии и другие, всего более 70 наград. Straume — это анимационная 3D-история о коте-индивидуалисте, который вынужден покинуть свой дом во время потопа и спасаться в утлой лодочке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом и малообитаемом мире, Кот должен изменить свои привычки и сотрудничать с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.

В творческую группу фильма Straume вошли режиссер, продюсер, сценарист и художник Гинтс Зилбалодис, продюсер и соавтор сценария Матисс Кажа, продюсеры Ронс Дианс и Грегори Залкман, звукорежиссер Гурвал Койкс-Галлас, главный аниматор Лео Сили-Пелисье, авторы музыки Зилбалодис и Рихардс Залюпе, художники по визуальным эффектам Константин Вишневскис и Мартиньш Упитис.

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