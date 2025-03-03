"Чудеса иногда случаются": Дита Риетума о победе "Потока" на "Оскаре"

"Это грандиозная победа. Это было почти невозможно, но чудеса иногда случаются", – так в понедельник, 3 марта, глава Национального киноцентра (NKC) Дита Риетума прокомментировала получение "Оскара" латвийским режиссером Гинтом Зилбалодисом за анимационный фильм "Поток".

Она сопровождала команду "Потока" в Лос-Анджелес и, пока Гинтс Зилбалодис и Матисс Кажа празднуют победу на вечеринке в честь "Оскара", Дита делится эмоциями в социальных сетях и в коротком интервью Латвийскому телевидению.

"Ощущения просто нереальные. Все были в огромном напряжении, потому что шансы на победу в лучшем случае были 50 на 50 – "Дикий робот" (The Wild Robot) был очень сильным конкурентом, с огромным бюджетом и масштабной рекламной кампанией", – говорит глава киноцентра.

"Это была битва Давида и Голиафа, и казалось, что победит Голиаф. Когда объявили "Flow", мы просто не могли поверить, что это действительно произошло", – вспоминает Риетума момент объявления победителя.

"То, что "Поток" получил "Оскар", – это настоящий феномен. Это подтверждает исключительную уникальность как команды фильма, так и самой картины. В американской прессе было невероятно много положительных рецензий, поток которых только нарастал. В последние дни победу "Потока" прогнозировали такие авторитетные издания, как The New York Times и Vanity Fair. Но до этого многие безоговорочно предрекали победу "Дикому роботу"", – отмечает Риетума.

"Продюсеры фильма из Франции и Бельгии были так же поражены и скептически настроены насчет возможности победы, как и мы. Это грандиозная победа. Это было почти невозможно, но чудеса иногда случаются", – с восторгом говорит глава киноцентра.

В своем Facebook она также поделилась совместной фотографией с командой "Потока" сразу после получения "Оскара".

Фильм "Поток" был номинирован на премию "Оскар" в двух категориях – "Лучший анимационный фильм" и "Лучший иностранный фильм". В последней категории победу одержала бразильская лента "Я всё ещё здесь" (I’m Still Here).

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