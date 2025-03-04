ФОТО: В Риге появилась улица в честь режиссера "Потока" Гинта Зилбалодиса

После получения "Оскара" - первого в истории нашей страны - это по своему празднуют мемами в соцсетях. Например, в рижском микрорайоне Агенскалнс улица Баложу стала улицей Зилбалодиса (Zilbaloža).

Сначала в соцсетях появились картинки, где тот самый кот держит в зубах статуэтку "Оскара".

А потом кто-то решил переименовать улицу Баложу в Зилбаложа. Правда, пока только в фотошопе, но кто знает...

Кстати, в Риге уже есть улица Страумес. И не только в Риге - еще в Елгаве, Огре, Царникаве и Юрмале.

А этот кот стоял в Агенскалнсе еще до награждения. Видимо, на удачу. И справился.

Дети рисуют и лепят кота из пластилина.

И рисуют не только дети.

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