К весне готовы? А к лету? Что мы будем носить в новом сезоне - главные тренды

В модной индустрии не нужно гадать на картах или хрустальном шаре, чтобы предсказать, что будет доминировать в ближайшем будущем. Дизайнеры от Нью-Йорка до Парижа уже наметили модные тенденции на весну и лето этого года, которые будут влиять на наши вкусы, желания и потребности.

В моде 2025 года четко и недвусмысленно звучит: одевайтесь для себя, а не для других. Дизайнеры пропагандируют важность личного стиля и индивидуальности, избегая "окрашивания" коллекций одной темой или цветовой палитрой. Каждый предмет одежды - это независимая история, сознательное сопротивление алгоритмам интернета, которые проповедуют разнообразие, но на деле приводят к унификации.

Fоtо: Vida Press

Как сформулировала Нура Радж Браун в журнале Marie Claire, мы переходим от эпохи минимализма приглушенных тонов к неограниченному выражению личного вкуса. Да, некоторые из них будут объективно считаться "плохими" и противоречить традиционным стандартам "хорошего вкуса", но сделают стиль более захватывающим и креативным. Ожидайте смелых пропорций, уникальных деталей и неожиданных сочетаний цветов и материалов.

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