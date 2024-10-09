Cамые мощные телескопы в мире приведены в боевую готовность — астрономы готовятся стать свидетелями и наблюдателями очень редкого события. Такое буквально случается раз в жизни. В ночном небе засияет новая точка, которая на какое-то время будет ярче Полярной звезды. Это не новая звезда на небе, а давно известная астрономам повторная новая в созвездии Северной Короны, которая вновь "загорается" примерно раз в 80 лет.

В наших широтах видимое северное сияние случается довольно редко. Однако этот год порадовал. Солнечные затмения здесь случаются еще реже. Следующее полное затмение в Латвии можно будет увидеть только в 2142 году. Если в медицине не произойдет каких-то фундаментальных изменений и продолжительность жизни человека не изменится, никто из нас в Латвии этого не увидит. Но в других частях света полные солнечные затмения можно наблюдать довольно регулярно — сейчас не составляет труда слетать туда, где в ближайшее время ожидается такое затмение. Если вы можете себе это позволить.

А вот кольцеобразное солнечное затмение Латвия увидит гораздо раньше — 21 июня 2039 года. Комета Галлея тоже посещает нас редко — раз в 75 или 76 лет. Но предстоящее событие — еще более редкое. И наблюдения астрономов показывают, что повторяющееся. Но ждать нам его придется 80 лет.

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