Около двух лет назад братья Андрейс и Эрнестс Клявиньши создали компьютерную игру The Case of the Golden Idol ("Дело о золотом идоле"), которая стала успешной на международном игровом рынке и получила множество положительных отзывов (например, в Steam - 98% положительных оценок). Однако в Латвии они по-прежнему остаются "скрытым сокровищем".