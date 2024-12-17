Около двух лет назад братья Андрейс и Эрнестс Клявиньши создали компьютерную игру The Case of the Golden Idol ("Дело о золотом идоле"), которая стала успешной на международном игровом рынке и получила множество положительных отзывов (например, в Steam - 98% положительных оценок). Однако в Латвии они по-прежнему остаются "скрытым сокровищем".

Что это за игры

Обе игры попадают в категорию "инди", значит, бюджет на разработку невелик. Однако плюс инди-игр в том, что в них есть что-то свежее. В наши дни рынок видеоигр перенасыщен, поэтому выделиться со своим проектом не так-то просто, даже если идея хороша. "В прежние времена качество могло быть пониже, было меньше предложений. В наши дни, чтобы сделать что-то успешное... Это должно быть что-то действительно крутое или заполнять пустующую нишу, где есть спрос, но нет достаточного предложения", - говорит Андрейс.