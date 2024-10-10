Сегодня многие пользователи соцсетей помечают свой профиль значком "модель Instagram", но их жизнь, работа и обязанности не похожи на жизнь, работу и обязанности профессионалов. И, хотя в последние годы индустрия моды расширила спектр возрастов, веса и цвета кожи, реальность такова, что мы по-прежнему чаще видим худышек. В этот раз в подкасте Par TO pašu мы поговорим с более и менее "активно работающими" профессиональными моделями о том, является ли работа модели, в которой так важна визуальная составляющая, средством повышения уверенности в себе или же она токсична?

Очевидно, что за каждой профессиональной моделью стоит своя история карьеры и свой опыт. На этот раз в гостях у Par TO pašu женственная модель plus-size, а теперь еще и владелица модного бренда — Татьяна Мацкевича. Поскольку в Латвии не так много моделей plus size, Татьяна любит говорить, что все дороги ведут к ней. Смеясь, она говорит: "Я монополист!". Своими историями также поделились модель, ведущая мероприятий и телеведущая Мара Слейя, вечная модель и бухгалтер Мадара Малмане и молодая латвийская модель Эмилия Агате Палина, которая сейчас работает и живет на Тайване.

В ходе программы каждая из них рассказывает о своей карьере: как и во сколько жизнь привела их в модельный бизнес, с какими брендами они работали и как относятся к профессии в целом? И самый важный вопрос: порекомендовали бы они эту карьеру своим детям?

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