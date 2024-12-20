Идея преподнести на Рождество щенка может показаться лучшей в мире, но если не выполнить подготовительную работу, подарок станет кошмаром, который разрушит жизни как людей, так и невинных животных.

Щенок не растет сам по себе, как бы превращаясь в Комиссара Рекса или Лэсси с белоснежной чудесной шерстью и безупречным поведением, словно пудель у соседки. Воспитание из щенка хорошего компаньона — это последовательные и систематические занятия, требующие времени и усилий.

Если говорить о времени, то одних школьных каникул может оказаться недостаточно, чтобы научить собаку писать и какать на улице, не говоря уже об остальном. Но именно с надеждой на это заводят щенков незадолго до Рождества — долгого и красивого праздника, времени подарков, когда все дома и могут позаботиться о щенке. Подобные истории слишком часто продолжаются как плохие сказки. В январе взрослые возвращаются к работе, а дети идут в детский сад или школу. Очень счастливая Джесси, которая до этого дня была центром внимания и заботы, остается дома одна, дрожа от страха и неведения: "Что случилось?!".

Тот же вопрос задает семья, когда, вернувшись вечером домой, находит в дверях злую записку от соседей: "Ваш щенок весь день выл и лаял, не давал спать нашему ребенку. Сделайте что-нибудь!". В прихожей выясняется, что Джесси старательно попробовала на зуб качество "Маноло Бланик" мамы и "Луи Виттон" папы. Симпатичное четвероногое дополнило белый ковер в гостиной ароматным желто-коричневым декором, в центре которого плавает разломанный на части Трансформер, рождественский подарок младшего. Сама голодная Джесси приседает и танцует от избытка счастья, кусая за ноги рыдающего младшего: она не может привлечь внимание своих людей никаким другим способом — никто не научил. Мама и папа убеждаются, что их ужасно обманули, продали злую и глупую собаку, которую нужно немедленно отдать: поди знай, что она еще натворит, если уже кусает ребенка.

Это красочное описание — краткое изложение объявления, размещенного в социальных сетях людьми, которые сразу пришли к выводу, что собака, взятая с большим энтузиазмом, больше им не подходит.

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