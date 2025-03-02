Латвия получила первый в своей истории "Оскар"! Текстовая трансляции Delfi с главной премии киноиндустрии

Впервые в истории латвийского кинематографа лента из нашей страны была удостоена премии "Оскар".

Награду команде "Потока" вручили актер Эндрю Гарфилд и актриса Голди Хоун.

Режиссер фильма Гинтс Зилбалодис поблагодарил всех, кто принимал участие в создании фильма, родителей, а также своих собак и кошек. "Это первый раз, когда Латвия номинируется на "Оскар", поэтому для нас это очень много значит", - сказал режиссер, выразив надежду, что победа на "Оскаре" откроет двери для независимых аниматоров. "Мы все в одной лодке, поэтому должны преодолевать наши различия".

В ночь с воскресенья на понедельник в Лос-Анджелесе объявляют лауреатов премии Американской киноакадемии. В этом году вручение "Оскаров" с нетерпением и тревогой очень ждали Латвии - в список номинантов впервые попала работа нашего режиссера Гинтса Зилбалодиса, мультфильм "Поток" (Straume, Flow). Причем лента представлена сразу в двух номинациях: "Лучший анимационный фильм" и "Лучший фильм на иностранном языке".

Вручение премии Американской киноакадемии традиционно проходит в Лос-Анджелесе, начиная с 2001 года – в театре Dolby Theatre. Церемония начнется 2 марта в 16 часов по местному времени - в Латвии это будет уже 2 часа ночи 3 марта.

На церемонии лично присутствуют режиссер "Потока" Гинтс Зилбалодис, продюсер Матисс Кажа и творческая команда фильма. Среди гостей также – министр культуры Латвии Агнесе Лаце и руководитель Национального киноцентра Дита Риетума.

Вот тут мы подробно рассказали, где можно смотреть прямую трансляцию.

Delfi будет вести текстовый онлайн всей церемонии, начиная с красной дорожки, на которой первые гости появятся в половине второго ночи по латвийскому времени. Так что если вам не спится, присоединяйтесь.

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